В Госдепе заявили о планах аннулировать визы и грин-карты сторонников ХАМАС

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в соцсети X, что Госдепартамент будет аннулировать въездные визы и грин-карты сторонников палестинского движения ХАМАС с целью их последующей депортации.

Так он прокомментировал новость об аресте иммиграционными властями США палестинца Махмуда Халила, который активно участвовал в антиизраильских протестах прошлой весной в Колумбийском университете Нью-Йорка. По данным американских СМИ, у Халила были студенческая виза и грин-карта, которые теперь будут аннулированы.

7 марта телеканал CBS News сообщал со ссылкой на американских таможенников, что в США планируют восстановить практику заключения под стражу мигрантов с детьми. В отчете ведомства говорится, что накануне в специальный центр для содержания иностранцев доставили первую семью с тремя детьми. Отмечалось, что в отношении них действуют приказы о депортации.

В конце февраля сообщалось, что в США планируют внедрить правила, которые позволят высылать с территории страны нелегальных мигрантов на основании угрозы распространения ими инфекционных заболеваний.

Ранее погранслужба США задержала россиян, направлявшихся на лодке в Пуэрто-Рико.