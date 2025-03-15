Лидер американских протестантов призвал Зеленского молиться о мире

Президент Евангелистской ассоциации США имени Билли Грэма Франклин Грэм сообщил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он призвал украинского лидера объявить национальный день молитвы за мир. Об этом священнослужитель написал в посте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Грэм подчеркнул необходимость объединения в молитве не только народа Украины, но и России, а также всего мира, призывая к совместной молитве христианской церкви за скорейшее прекращение кровопролития. Он отметил, что божественное вмешательство необходимо для разрешения конфликта.

«Слишком много жизней было потеряно. Президент Дональд Трамп прав — эта война должна закончиться. Нам нужна помощь Бога», — написал Грэм.

До этого папа Римский Франциск убеждал президента Зеленского начать мирные переговоры с Россией. Понтифик предложил ему помощь по организации «саммита мира».

На днях председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что переговоры по конфликту на Украине начались и идут не в направлении поставок новых вооружений, а в поиске мирного соглашения — это позитивный факт.

Ранее Зеленский раскрыл, как будет использовать время возможного перемирия.