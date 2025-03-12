Зеленский раскрыл, как будет использовать время возможного перемирия

Возможное 30-дневное прекращение огня с Россией может быть использовано для разработки более широкого мирного соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в эфире телеканала «Общественное. Новости».

Украина поддерживает усилия США по скорейшему прекращению конфликта, добавил Зеленский.

Кроме того, по его мнению, возобновление американской военной помощи и обмена разведданными «было очень позитивным».

До этого председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что переговоры по конфликту на Украине начались и идут не в направлении поставок новых вооружений, а в поиске мирного соглашения — это позитивный факт.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня.

Москва ожидает, пока США подробнее проинформируют Россию о переговорах. Не исключен телефонный разговор президентов, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Украина ищет способы снять блокировку Венгрии по вступлению в Евросоюз.