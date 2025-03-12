В Совфеде оценили итоги переговоров США и Украины

Переговоры по конфликту на Украине начались и идут не в направлении поставок новых вооружений, а в поиске мирного соглашения — это позитивный факт. Об этом заявил «Газете.Ru» председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Детали, как это всегда бывает на переговорах, мы узнаем намного позже. Публичные заявления после подобных встреч очень часто такой дымкой немножко заслоняют все, что реально происходит за столом переговоров. Важно, что процесс пошел и Россия будет в нем участвовать», — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что Москва всегда будет действовать соразмерно национальным интересам, которые хорошо известны и были сформулированы президентом России Владимиром Путиным.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня.

Москва ожидает, пока США подробнее проинформируют Россию о переговорах. Не исключен телефонный разговор президентов, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее глава МИД Украины Сибига заявил, что Киев не устроят Минск-3 и Ялта-2.