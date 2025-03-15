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Премьер Британии не захотел «играть в игры» с Путиным

Стармер: Запад не может позволить Путину играть в игры с соглашением о перемирии
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Claudia Greco/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Запад не может позволить российскому лидеру Владимиру Путину «играть в игры» с соглашением о перемирии, которое выдвинули США и Украина после переговоров в Джидде. Об этом пишет Der Spiegel.

«Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры с соглашением, предложенным президентом Трампом», — заявил Стармер.

Он утверждает, что Россия якобы «пытается выиграть время». Премьер Британии считает, что миру нужны действия, а не слова. Также Стармер в очередной раз призвал союзников Киева усилить давление на Москву, «чтобы заставить Россию начать переговоры».

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате с Уиткоффом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе сделали неутешительное для Украины заявление о мирном соглашении.

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