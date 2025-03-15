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Вэнс предостерег Европу от «самоубийства»

Вэнс сообщил, что Европа рискует совершить «цивилизационное самоубийство»
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Leah Millis/Reuters

Неспособность Европы контролировать свои границы может стать для нее «цивилизационным самоубийством». Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Думаю, что Европа рискует совершить цивилизационное самоубийство», — отметил он.

Вэнс добавил, что европейские страны «не могут или не хотят контролировать свои границы».

В конце февраля Вэнс назвал неконтролируемую миграцию главной угрозой для европейских стран и предупредил о риске подобной ситуации в США. Выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC), он выразил опасение, что возвращение демократов к власти в США может привести к возобновлению масштабной миграции в страну, указав на необходимость немедленного прекращения этой тенденции для сохранения западной цивилизации.

14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс заявил, что европейцы выступают против бесконтрольной миграции. Он подчеркнул, что «ни один избиратель на этом континенте» не голосовал за открытие границ для миллионов нелегальных мигрантов.

Ранее Орбан заявил, что мигранты «разбудили» даже Шольца.

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