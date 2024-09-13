Орбан заявил, что мигранты «разбудили» даже Шольца

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Германия и ее федеральный канцлер Олаф Шольц «проснулись», заметив негативные последствия миграции и усилив контроль над границами. Об этом сообщает Politico.

По словам Орбана, в последнее время защита границ была негативной темой, поскольку «все должны были пускать мигрантов», а тех, кто выступал против, считали «плохими парнями».

«Теперь Германия проснулась: терроризм, преступность, социальное и финансовое бремя мигрантов, которые не хотят работать, — все это будоражит немцев», — сказал он.

Премьер Венгрии подчеркнул, что в такой ситуации даже канцлер Шольц «проснулся» и начал настаивать на защите границ.

С 16 сентября ФРГ временно вводит пограничный контроль на всех сухопутных границах. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объяснила это необходимостью ограничить нелегальную миграцию и защитить внутреннюю безопасность страны.

Год назад Виктор Орбан заявлял, что Европейский союз (ЕС) «законно изнасиловал» Венгрию своей миграционной политикой. Он добавил, что в ближайшие годы Будапешт не намерен о чем-либо договариваться с ЕС по вопросу миграции. Вместо этого власти республики сосредоточатся на защите государственной границы и от иностранцев, и от «брюссельских бюрократов».

Ранее премьер Польши возмутился возвращением Германией пограничного контроля.