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Меркель рассказала, почему всегда выступала на немецком языке

Меркель рассказала, что всегда выступала на немецком из-за ошибок в английском
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IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью газете Berliner Zeitung рассказала, что всегда выступала на немецком из-за ошибок в английском языке.

«Когда я еще не была канцлером Германии, я говорила по-английски, потому что американцам это нравится и потому что это быстрее, а потом умные журналисты, которые учились в Америке или Англии, указывали мне, что я делала ошибки в предлогах. С тех пор я всегда говорила на публике по-немецки», — поделилась Меркель.

По ее словам, переводчик нужен, чтобы понимать более тонкие детали при общении на иностранном языке.

До этого Меркель в интервью газете Berliner Zeitung заявила, что необходимо учитывать интересы Российской Федерации. Она обратила внимание на то, что западные страны перестали обсуждать точку зрения президента России Владимира Путина на расширение Североатлантического альянса на восток, и это «нехорошо».

Ранее Меркель высказалась об обвинениях в сокрытии данных о коронавирусе.

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