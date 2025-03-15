Спецпосланник Трампа уйдет в отставку

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер уйдет в отставку. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники в Белом доме.

По их данным, отставка была запланирована и связана с желанием вашингтонской администрации предоставить Белеру более широкие полномочия на другой должности.

12 марта американская газета Politico написала, что спецпосланника президента Соединенных Штатов по Украине Кита Келлога отстранили от переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Издание отметило, что в решении вопроса на первый план выходят госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и представитель на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. При этом роль Келлога оказалась под большим вопросом. В связи с этим сейчас в американской администрации неясно, «кто за что отвечает», говорится в публикации.

Позже американский телеканал NBC News сообщил со ссылкой на российского чиновника и представителя администрации Соединенных Штатов, что РФ не желает видеть Келлога на переговорах по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в команде Трампа засомневались в легком урегулировании конфликта на Украине.