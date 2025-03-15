В ГД рассказали, виновата ли Вяльбе в отстранении лыжников от международных соревнований

Свищев о вине Вяльбе в отстранении лыжников: основная проблема в позиции FIS

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в долгом отстранении российских лыжников от международных соревнований нет вины президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ответственность за это лежит только на Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Основная проблема не в Елене Валерьевне, а в позиции FIS. FIS идет на поводу некоторых федераций, прежде всего скандинавских, прибалтийских, Украины, которые мутят воду и искусственно создают препятствия», — поделился депутат.

Он пояснил, что в Международную федерацию входят объединения по нескольким видам спорта — горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд. Поэтому восстановление участия российских спортсменов в соревнованиях зависит не только «от позиции лыжных гонок».

До этого журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что позиция и слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе могут помешать возвращению российских лыжников на мировую арену.

Ранее Вяльбе назвала сроки возвращения российских лыжников на международную арену.