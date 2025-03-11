Губерниев из-за Вяльбе сомневается, что россиян вернут на международную арену

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что позиция и слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе могут помешать возвращению российских лыжников на мировую арену. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Вяльбе нагородила столько, что непонятно, как мы вернемся на мировую арену. К тому же к ФЛГР есть вопросы в плане проведения соревнований. Для федерации болельщики – это пустое место, в чем мы лишний раз убедились (на чемпионате России) в Казани», — заявил он.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

25 февраля в Международном олимпийском комитете призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее стало известно, планируют ли возвращать российских лыжников.