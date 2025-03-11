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Вяльбе назвала сроки возвращения российских лыжников на международную арену

Вяльбе о возвращении россиян на мировые старты: возможно, в следующем сезоне
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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что планы российских лыжников на подготовку в межсезонье строятся с учетом возвращения на международные соревнования. Ее слова приводятся на официальном сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

«Наверное, что-то станет известно в конце апреля — начале мая. Возвращение, безусловно, состоится. В нашем случае, возможно, уже в следующем сезоне», — сказала Вяльбе.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

25 февраля в Международном олимпийском комитете призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее Дмитрий Губерниев из-за Вяльбе засомневался, что россиян вернут на международную арену.

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