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Лукашенко ответил на вопрос о политическом убежище для Зеленского в Белоруссии

Лукашенко усомнился, что Зеленский попросит политическое убежище в Белоруссии
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Украины вряд ли будет искать убежища в Белоруссии, убежден белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом он заявил в интервью журналистке Ольге Скабеевой в эфире телеканала «Россия 1».

«Нет, он у меня не попросит. Нет особняков и дач его в Беларуси. Они на Лазурном берегу, они в Англии, там, говорят, замки и прочее. Он туда поедет, там они уже обосновались. Сюда не поедет», — сказал президент Белоруссии.

До этого Лукашенко заявил, что Зеленский поступил «как гнида», а накануне рассказал, что предупреждал украинского президента о последствиях возможной смены администрации в Соединенных Штатах. Также он добавил, что Киеву давно нужно было сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия.

Кроме того, Лукашенко заявлял, что Украина вернется к Белоруссии и России, после того как страны Запада вывезут все ископаемые, редкоземельные металлы и чернозем с территории республики. По его словам, о Зеленского «вытерли ноги в Белом доме и везде фактически» и в этой ситуации ему нужно «пораскинуть мозгами».

Ранее Лукашенко оценил шансы Зеленского на выборах президента Украины.

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