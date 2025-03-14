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Депутат Бессараб одобрила расширение семейной ипотеки на вторичное жилье

Депутат Бессараб: расширение семейной ипотеки на вторичное жилье является логичным
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Depositphotos

Расширение программы семейной ипотеки на вторичное жилье является логичным. Об этом беседе с телеканалом RT заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Семьи, нуждающиеся в собственной квартире, получат возможность решить вопрос покупки именно в том районе и месте расположения, которое удобно молодой семье. Часто это связано с работой родителей или расположением детского сада/школы детей, местом жительства старших родственников, за которыми требуется присмотр», — высказала мнение Бессараб.

Также, как пояснила парламентарий, россияне получат возможность самостоятельно выбирать выбирать район для жизни, а законопроект защитит их от злоупотреблений, в том числе от мнимых сделок.

В России с 1 апреля 2025 года расширится программа семейной ипотеки — она охватит вторичный рынок жилья в регионах с низким уровнем жилищного строительства.

Ранее стало известно, сколько квартир можно купить на переплату по ипотеке 2025 года.

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