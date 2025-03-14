Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области ограничили въезд в приграничные села

В Курской области с 15 марта вводят ограничения на перемещения в приграничье
close
marines.mil

В Курской области с 15 марта вводят ограничения на посещение приграничья и перемещения по нему для гражданских лиц. Об этом сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

«В приграничных районах Курской области с 15 марта 2025 года вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы. Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами», — пояснили в курском правительстве.

Там предупредили, что оставленные украинскими войсками мины и неразорвавшиеся боеприпасы замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить.

Ограничения, о которых идет речь, коснулись сел и поселков в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Льговском районах. Полный список населенных пунктов опубликован в Telegram-канале.

14 марта Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее Трамп обратился к Путину по ситуации с окружением ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами