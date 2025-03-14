В Курской области ограничили въезд в приграничные села

В Курской области с 15 марта вводят ограничения на перемещения в приграничье

В Курской области с 15 марта вводят ограничения на посещение приграничья и перемещения по нему для гражданских лиц. Об этом сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

«В приграничных районах Курской области с 15 марта 2025 года вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы. Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами», — пояснили в курском правительстве.

Там предупредили, что оставленные украинскими войсками мины и неразорвавшиеся боеприпасы замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить.

Ограничения, о которых идет речь, коснулись сел и поселков в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Льговском районах. Полный список населенных пунктов опубликован в Telegram-канале.

14 марта Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее Трамп обратился к Путину по ситуации с окружением ВСУ в Курской области.