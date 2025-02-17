Развертывание иностранных войск на территории Украины может привести к масштабной войне в Европе. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Они [европейские политики] попытаются медленно втянуть нас в континентальную войну», — отметил он.

Малинен добавил, что целью Запада является «постоянная война».

17 февраля газета The Washington Post писала, что Евросоюз обсуждает план размещения на территории Украины 25-30 тысяч военнослужащих, которые «не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы продемонстрировать силу». В издании подчеркнули, что перспектива развертывания войск на Украине «набирает обороты» среди европейских лидеров, поскольку администрация президента США Дональда Трампа «быстро движется к прямым переговорам с Москвой».

До этого итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщало, что европейские государства не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине. Как отметили журналисты, политики из как минимум пяти государств — Польши, Франции, Италии, Германии и Великобритании — не собираются прилагать усилия ради достижения мира.

Ранее Кадыров призвал не ждать начала переговоров по Украине.