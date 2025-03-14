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Рубио ответил на вопрос о планах встречи Трампа и Си Цзиньпина

Рубио: возможные планы встречи Трампа и Си Цзиньпина пока не утверждены
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Damir Sagolj/Reuters

Соединенные Штаты и Китай пока не утвердили планы встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина, заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС.

«Полагаю, президент на каком-то этапе встретится [с Си Цзиньпином]. Они встретятся. Не думаю, что в настоящее время есть какие-то планы для этого, но уверен, что это произойдет на определенном этапе», — сказал глава госдепартамента США.

10 марта газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Пекин и Вашингтон обсуждают возможность организации встречи Трампа и Си Цзиньпина в июне. Согласно информации издания, подготовка к «саммиту на день рождения» находится на начальной стадии.

Трамп отмечает свой день рождения 14 июня, а Си Цзиньпин — 15 июня. Также подчеркивается, что оба лидера через своих представителей проявили интерес к проведению встречи с ноября 2024 года, когда Трамп выиграл президентские выборы в США.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует провести саммит с Си и Путиным о сокращении ядерного арсенала.

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