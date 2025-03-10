США и Китай обсуждают подготовку к возможной встрече Трампа и Си Цзиньпина

WSJ: встреча Трампа и Си Цзиньпина может состояться в июне

Пекин и Вашингтон обсуждают возможность организации встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в июне. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно информации издания, подготовка к «саммиту на день рождения» находится на начальной стадии. Трамп отмечает свой день рождения 14 июня, а Си Цзиньпин — 15 июня. Также подчеркивается, что оба лидера через своих представителей проявили интерес к проведению встречи с ноября 2024 года, когда Трамп выиграл президентские выборы в США.

В феврале Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин может посетить США с целью подписания новой торговой сделки между странами.

«У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Но помните: он любит Китай, а я люблю США», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер также добавил, что допускает сделку с КНР, несмотря на введенные против Пекина пошлины и ответные действия Китая.

Ранее Трамп рассказал, что хотел бы обсудить с Путиным и Си Цзиньпином.