Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США и Китай обсуждают подготовку к возможной встрече Трампа и Си Цзиньпина

WSJ: встреча Трампа и Си Цзиньпина может состояться в июне
close
Alex Brandon/AP

Пекин и Вашингтон обсуждают возможность организации встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в июне. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно информации издания, подготовка к «саммиту на день рождения» находится на начальной стадии. Трамп отмечает свой день рождения 14 июня, а Си Цзиньпин — 15 июня. Также подчеркивается, что оба лидера через своих представителей проявили интерес к проведению встречи с ноября 2024 года, когда Трамп выиграл президентские выборы в США.

В феврале Трамп сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин может посетить США с целью подписания новой торговой сделки между странами.

«У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Но помните: он любит Китай, а я люблю США», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер также добавил, что допускает сделку с КНР, несмотря на введенные против Пекина пошлины и ответные действия Китая.

Ранее Трамп рассказал, что хотел бы обсудить с Путиным и Си Цзиньпином.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами