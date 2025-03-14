Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину с Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеведущей Ольге Скабеевой для телеканала «Россия 1» рассказал о тайных телефонных звонках президенту России Владимиру Путину с Украины. Его слова приводит БелТА.

Лукашенко отметил, что на Украине нет договороспособных, но при этом «мы же все равно разговариваем с ними».

«Я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми», — сказал Лукашенко.

По его словам, была договоренность, что эти разговоры будут непубличными, поэтому он не может раскрывать подробностей. Лукашенко предположил, что это может сделать сам Путин.

«Ну, может быть, Владимир Владимирович рискнет и скажет, кто звонил. Звонили ему, чтобы поговорить», — добавил Лукашенко.

Накануне президент Белоруссии заявил, что урегулирование ситуации на Украине станет возможным лишь после того, как Россия полностью реализует свой переговорный потенциал. По его словам, Москва имеет преимущество на фронте, что позволяет ей диктовать условия, и поэтому принятие предложений США представляется ей сейчас нецелесообразным.

Ранее в Белоруссии объяснили причину «переговорного марафона» Путина и Лукашенко.