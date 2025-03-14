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В МУС анонсировали слушания по утверждению обвинений против экс-президента Филиппин

Судья Моток: слушания в МУС по делу Дутерте пройдут 23 сентября
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Rene Lumawag/ZUMA Press/Global Look Press

Слушания в Международном уголовном суде (МУС) по утверждению обвинений против бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте пройдут 23 сентября. Об этом в ходе заседания сообщила председательствующая судья Юлия Моток, передает РИА Новости.

«После оценки всех факторов, включая необходимость надлежащей подготовки сторон и участников, а также прав господина Дутерте, включая его право на судебное разбирательство в разумные сроки, дата начала слушания по подтверждению обвинений — 23 сентября 2025 года», — сказала судья.

11 марта Дутерте был взят под стражу в аэропорту столицы Филиппин Манилы после возвращения из поездки в Гонконг. 12 марта его передали под стражу МУС в Гааге.

Экс-президента обвиняют в преступлениях против человечности в ходе массовых внесудебных расправ, проводившихся в рамках борьбы с наркомафией. Точное число пострадавших неизвестно, но измеряется в тысячах.

Сам бывший глава государства не скрывал своих методов, еще в 2016 году он заявил, что «если в Германии был Гитлер, пусть на Филиппинах буду я». Адвокаты оспаривают арест 79-летнего политика. Во время президентства Дутерте (2016—2022 годы) Филиппины вышли из Римского статута, учредившего МУС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-президента Филиппин доставили в место предварительного заключения в Гааге.

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