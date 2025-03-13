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Экс-президента Филиппин доставили в место предварительного заключения в Гааге

МУС: экс-президент Филиппин Дутерте доставлен в место заключения в Гааге
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Eloisa Lopez/Reuters

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте доставлен в тюремный комплекс Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для предварительного заключения. Об этом сообщила пресс-служба суда, отметив, что политик прошел все необходимые медицинские процедуры перед помещением под стражу.

«Г-н Дутерте доставлен в место предварительного содержания сегодня после завершения медицинских проверок», — заявили в МУС.

12 марта Дутерте передали под стражу Международного уголовного суда.

11 марта Дутерте был взят под стражу в аэропорту столицы Филиппин Манилы после возвращения из поездки в Гонконг. Его обвиняют в преступлениях против человечности в ходе массовых внесудебных расправ, проводившихся в рамках борьбы с наркомафией.

Точное число пострадавших неизвестно, но измеряется в тысячах. Сам бывший глава государства не скрывал своих методов, еще в 2016 году он заявил, что «если в Германии был Гитлер, пусть на Филиппинах буду я». Адвокаты оспаривают арест 79-летнего политика. Во время президентства Дутерте (2016—2022 годы) Филиппины вышли из Римского статута, учредившего МУС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США предрекли Трампу суд в МУС из-за политики по Украине.

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