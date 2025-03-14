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Дутерте не стал лично участвовать в заседаниях МУС

Дутерте предстал перед судьями МУС по видеосвязи, отказавшись прибыть лично
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Bullit Marquez/AP

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте предстал перед судьями Международного уголовного суда (МУС) по  видеосвязи, отказавшись прилететь лично. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Тем не менее, судьи позволили Дутерте присутствовать удаленно по уважительной причине.

«Поскольку Дутерте проделал длительную поездку, судебная палата разрешила ему следить за  ходом слушаний на  расстоянии», — заявила председательствующая по  делу судья Юлия Моток.

12 марта Дутерте передали под стражу Международного уголовного суда.

11 марта Дутерте был взят под стражу в аэропорту столицы Филиппин Манилы после возвращения из поездки в Гонконг. Его обвиняют в преступлениях против человечности в ходе массовых внесудебных расправ, проводившихся в рамках борьбы с наркомафией.

Точное число пострадавших неизвестно, но измеряется в тысячах. Сам бывший глава государства не скрывал своих методов, еще в 2016 году он заявил, что «если в Германии был Гитлер, пусть на Филиппинах буду я». Адвокаты оспаривают арест 79-летнего политика. Во время президентства Дутерте (2016–2022 годы) Филиппины вышли из Римского статута, учредившего МУС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США предрекли Трампу суд в МУС из-за политики по Украине.

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