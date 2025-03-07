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На ЗАЭС допустили провокации со стороны Киева с целью шантажа

Директор ЗАЭС Черничук: Киев может использовать станцию для шантажа США и Европы
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Киев может использовать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для шантажа США и Европы. Об этом РИА Новости заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Угрозы того, что противник может использовать провокации любого рода, в том числе и с целью шантажа Европы и США, не исключены», — сказал директор станции.

Черничук добавил, что ЗАЭС нельзя использовать в качестве объекта ядерного шантажа.

4 марта Белый дом официально заявил о приостановке военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

Кроме того, Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными. Кроме того, по настоянию Вашингтона поставлять Киеву информацию перестали и британцы.

Ранее дипломат заявил об игнорировании Евросоюзом украинских атак на российские АЭС.

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