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Страны G7 заявили о необходимости договора безопасности для Украины

Reuters: страны G7 подчеркнули необходимость договора о безопасности для Украины
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Hannes P Albert/Global Look Press

В финальном проекте заявления по итогам встречи глав МИД стран «Большой семерки» (G7) в Канаде подчеркивается важность обеспечения безопасности Украины путем достижения соответствующих договоренностей. Об этом сообщает агентство Reuters.

В проекте отмечается необходимость соблюдения возможного прекращения огня, и подчеркивается роль надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Хотя проект утвержден высокопоставленными дипломатами стран G7, окончательное подписание заявления главами министерств иностранных дел еще не произошло.

Сегодня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью французской Le Figaro отметил, что гарантии безопасности для Киева должны подразумевать реальное присутствие европейских сил на территории страны. По его словам, Украина не может вступить в НАТО в ближайшей перспективе, поэтому гарантии безопасности для нее должны быть сформированы на базе европейской инициативы с коалицией добровольцев.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что залогом прекращения конфликта на Украине являются гарантии безопасности для России.

Ранее госсекретарь США заявил, что мир на Украине важнее гарантий безопасности.

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