В Эстонии заявили, что гарантии для Украины должны включать военное присутствие

Гарантии безопасности для Украины должны подразумевать реальное присутствие европейских сил на украинской территории. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью французской газете Le Figaro.

Он подчеркнул, что Украина не может вступить в НАТО в краткосрочной перспективе, поэтому гарантии безопасности для нее должны быть сформированы на основе европейской инициативы с коалицией добровольцев.

«Должно быть реальное военное присутствие», — сказал он.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон стремятся привлечь 37 стран к созданию «коалиции желающих» — группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности после подписания мирного договора между Киевом и Москвой.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует масштабные инвестиции в оборону для сдерживания России.