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В Эстонии заявили, что гарантии для Украины должны включать военное присутствие

МИД Эстонии: гарантии безопасности для Киева должны включать военное присутствие
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Estonian Ministry of Foreign AffairsFacebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Гарантии безопасности для Украины должны подразумевать реальное присутствие европейских сил на украинской территории. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью французской газете Le Figaro.

Он подчеркнул, что Украина не может вступить в НАТО в краткосрочной перспективе, поэтому гарантии безопасности для нее должны быть сформированы на основе европейской инициативы с коалицией добровольцев.

«Должно быть реальное военное присутствие», — сказал он.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон стремятся привлечь 37 стран к созданию «коалиции желающих» — группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности после подписания мирного договора между Киевом и Москвой.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует масштабные инвестиции в оборону для сдерживания России.

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