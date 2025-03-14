В Казахстане создадут агентство по ядерной энергетике

Токаев сообщил о создании агентства по ядерной энергетике в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что было принято решение о создании в стране агентства по ядерной энергетике. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что с учетом исключительной важности агентство будет создано при президенте Казахстана.

«Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед», — сказал Токаев.

По его словам, в стране будут созданы три атомные электростанции (АЭС). Он добавил, что на фоне растущего энергодефицита необходимо ускорить строительство первой атомной станции и приступить к созданию в Казахстане «ядерного кластера».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что российская сторона внесла свои предложения по поводу строительства АЭС в Казахстане.

Ранее в правительстве Казахстана заявили, что страна учтет «санкционную оговорку» при строительстве АЭС.