Во Франции заявили, что от Макрона для Парижа исходит больше угрозы, чем от РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон представляет большую угрозу для своей страны, нежели Россия, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом политик заявил на своей странице в соцсети X.
«Никакой российской угрозы во Франции нет. Есть угроза макронизма и угроза европеизма», — высказался Филиппо.
До этого лидер «Патриотов» предупредил, что ЕС и Макрон могут сорвать инициативы по достижению мира на Украине.
5 марта Макрон выступил с обращением к согражданам. Глава государства заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву избранного канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Французский лидер напомнил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».
В ходе своего выступления Макрон также обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Французский лидер подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей».
Ранее Ле Пен обвинила Макрона в позерстве после его слов об угрозе нападения России.