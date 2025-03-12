Шеремет: Россия не позволит водить себя за нос в вопросе мира на Украине

Российская сторона не позволит водить себя за нос в вопросе перемирия с Украиной. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Позиции России и США схожи в том, что военному конфликту пора положить конец, а на смену боевым действиям должен прийти прочный мир. Но вот веры в намерения киевского режима, который говорит даже не о мире, а о временном перемирии, нет. Россия не позволит водить себя за нос», — заявил он.

По словам парламентария, на данный момент у России нет гарантий того, что президент Украины Владимир Зеленский не плюнет на соглашение, воспользовавшись паузой в конфликте, чтобы осуществить провокацию и заново разжечь боевые действия.

Он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп должен выступить гарантом того, что украинская сторона откажется от своих террористических планов в отношении российской стороны и приложит усилия к установлению мира, учитывая интересы РФ, а не краткосрочного иллюзорного перемирия.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении в зоне конфликта 30-дневного режима прекращения огня. США, в свою очередь, заявили о намерении донести эту информацию до российского руководства.

Ранее стало известно, что на переговорах Украины и США проигнорировали главное требование Зеленского.