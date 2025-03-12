Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что РФ не позволит «водить себя за нос» с перемирием

Шеремет: Россия не позволит водить себя за нос в вопросе мира на Украине
close
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Российская сторона не позволит водить себя за нос в вопросе перемирия с Украиной. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Позиции России и США схожи в том, что военному конфликту пора положить конец, а на смену боевым действиям должен прийти прочный мир. Но вот веры в намерения киевского режима, который говорит даже не о мире, а о временном перемирии, нет. Россия не позволит водить себя за нос», — заявил он.

По словам парламентария, на данный момент у России нет гарантий того, что президент Украины Владимир Зеленский не плюнет на соглашение, воспользовавшись паузой в конфликте, чтобы осуществить провокацию и заново разжечь боевые действия.

Он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп должен выступить гарантом того, что украинская сторона откажется от своих террористических планов в отношении российской стороны и приложит усилия к установлению мира, учитывая интересы РФ, а не краткосрочного иллюзорного перемирия.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении в зоне конфликта 30-дневного режима прекращения огня. США, в свою очередь, заявили о намерении донести эту информацию до российского руководства.

Ранее стало известно, что на переговорах Украины и США проигнорировали главное требование Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами