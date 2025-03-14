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Эксперт порассуждал о том, как РФ выстроить отношения с будущей властью в Киеве

Политик Царев: России нужно показывать выгоды дружбы с ней
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Александр Кряжев/РИА Новости

Политик, бывший нардеп Украины Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, как России следует выстраивать отношения с будущей украинской властью. Он обратил внимание, что на фоне активизации мирных переговоров США и Великобритания пытаются сохранить влияние на умы жителей страны.

«Надо чаще обращаться напрямую к украинцам. И показывать выгоды дружбы с Россией, выгоды перехода под контроль России территорий, насколько это выгоднее — быть в Таможенном союзе, выгоды для металлургических заводов, сельского хозяйства, для пенсионеров, госслужащих. Насколько выгоднее быть простым людям в составе России, бизнесу», — сказал Царев.

Он добавил, что «если эту работу активно вести, даже солдатам на фронте будет проще».

12 февраля президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный звонок глав двух государств во время второго срока Трампа. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.

Ранее советник Трампа рассказал об обсуждении всех вариантов урегулирования на Украине.

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