Эксперт: Киев устроил «шоу» с БПЛА, чтобы скрыть отступление из Курской области

Военный аналитик Михаил Онуфриенко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал продолжающиеся атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регионы России. По его мнению, Киев устроил «шоу» с дронами, чтобы скрыть отступление своих военных из Курской области.

Эксперт считает, что Украина специально накапливала беспилотники, чтобы в нужное время задействовать их одномоментно.

«Части противника отступают к границе Украины, причем уже лишенные, в том числе поддержки собственных беспилотников, потому что дроноводы бежали оттуда первыми. Так что Зеленскому нужно было как-то прикрыть эту катастрофу, это было очень необходимо по политическим соображениям», — сказал Онуфриенко.

В ночь на 11 марта российские военные сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 регионов РФ. Массированный удар дронов ВСУ произошел в преддверии встречи американской и украинской делегаций в Джидде.

14 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ночь на пятницу средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 28 украинских БПЛА над территорией России.

Ранее беспилотник врезался в крышу дома в Москве.