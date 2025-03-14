В Венгрии высказались о членстве Украины в ЕС

Орбан: ЕС хотел бы принять Украину до 2030 года, но решающее слово за Венгрией

Брюссель хотел бы принять Украину в Евросоюз до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Нельзя допустить, чтобы несколько яйцеголовых в Брюсселе сидели за столом и на бумажном основании решали, может Украина быть членом ЕС или нет. Это нам, реальным венграм, ходящим по земле, предстоит решить этот вопрос», — сказал он.

Орбан напомнил, что согласно уставу ЕС, никто не может быть членом Евросоюза без поддержки всех остальных стран-членов.

7 марта Орбан заявил, что граждане его страны будут иметь право голоса по поводу того, должна ли Украина присоединиться к Европейскому союзу. Речь идет о кампании с рассылкой писем, в которых гражданам Венгрии предлагается ответить на вопросы, зачастую в формате «да» и «нет». Такой же принцип будет действовать в голосовании по членству Украины в Евросоюзе.

В феврале глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года. Глава ЕК сочла соответствующую идею президента Литвы Гитанаса Науседы «очень благородной инициативой, поскольку она свидетельствует о большой политической воле и удивительной поддержке». В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги.

Ранее стало известно, что Кремль не против вступления Украины в Евросоюз.