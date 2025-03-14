В Армении прокомментировали соглашение между Ереваном и Баку

Вопрос пленных является важным фактором для нормализации отношений между Ереваном и Баку. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

«Для полного урегулирования необходимо решить и гуманитарные вопросы. Безусловно, в первую очередь освобождение пленных, заложников, и других удерживаемых лиц», — сказал он.

В то же время он отметил, что в проекте соглашения между Ереваном и Баку нет статьи об открытии какого-либо транспортного коридора через Армению.

Мирзоян также заявил, что Армения не считает нужной деятельность Минской группы ОБСЕ после договора с Азербайджаном.

13 марта Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного договора. Об этом сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на XII Глобальном Бакинском форуме.

«Армения приняла предложения азербайджанской стороны касательно двух последних несогласованных пунктов соглашения», — отметил Байрамов.

По словам дипломата, на следующем этапе Армения должна будет внести поправки в конституцию, в которой по-прежнему содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван нацелен на углубление отношений с Евросоюзом.