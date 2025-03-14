Советник премьера Британии помог США и Украине разработать предложение о прекращении огня

Советник премьер-министра Великобритании по делам национальной безопасности Джонатан Пауэлл помог разработать предложение о прекращении огня, выдвинутое США и Украиной. Об этом сообщила газета Politico.

Будучи главой администрации Тони Блэра с 1997 по 2007 год, Пауэлл сыграл ключевую роль в выработке соглашения, которое помогло установить мир после десятилетий насилия в Северной Ирландии, отмечает Politico.

В материале говорится, что на прошлых выходных, накануне переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии, советник британского премьера отправился в Киев, чтобы подготовить проект соглашения с главой администрации украинского лидера Андреем Ермаком.

В эту пятницу он летит в Вашингтон вместе с европейскими коллегами, чтобы встретиться с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и «попытаться поддержать набранный темп».

В настоящее время премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его советник, которого издание Politico называет «главным внешнеполитическим мозгом» политика, занимают центральное место в движении за мир. Цель этого движения — сделать так, чтобы Украина и Европа не чувствовали себя покинутыми, добавило издание.

13 марта президент Владимир Путин заявил, что Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру.

Ранее Украина отвергла одно из условий Трампа по урегулированию конфликта.