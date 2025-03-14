СМИ: Украина отвергла одно из условий Трампа по урегулированию конфликта

Украина фактически отвергла одно из условий президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта — отказ от вступления в Североатлантический альянс. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации издания, глава офиса президента Украины Андрей Ермак на переговорах в Саудовской Аравии представил делегации США «красные линии» Киева для мирных переговоров. В частности, не может быть никаких запретов по включению Украины в НАТО и Евросоюз, говорится в публикации.

Еще одной «красной линией» является отсутствие ограничений численности Вооруженных сил Украины, добавило издание.

11 марта в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее Путин допустил обсуждение идеи перемирия на Украине с Трампом.