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Встреча по иранскому ядерному вопросу началась в Китае

В Пекине началась встреча замглав МИД РФ, Ирана и КНР по ядерному вопросу
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Reuters

Встреча представителей России, Китая и Ирана по иранскому ядерному вопросу началась в Пекине. Об этом сообщил ТАСС.

Она проходит под председательством заместителя китайского министра иностранных дел Ма Чжаосюя. Россию на мероприятии представляет замглавы МИД Сергей Рябков, Иран — заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади.

Помимо ядерной проблематики, как ожидается, стороны обсудят пути отмены западных санкций против Ирана, а также сотрудничество Тегерана, Москвы и Пекина в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Спустя три года США вышли из договора и восстановили санкции, после чего Тегеран заявил об отказе от ограничений в ядерных исследованиях.

5 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва развивает с Ираном взаимовыгодные отношения и готова сделать все возможное для решения ядерной проблемы.

Ранее Ушаков заявил, что РФ и США договорились провести переговоры по Ирану.

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