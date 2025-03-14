В России раскрыли тайный замысел Европы по конфликту на Украине

Европа, поддержав инициативу США о введении на Украине 30-дневного перемирия, рассчитывает на передышку для Киева, Брюссель не отступился от планов военной поддержки Украины для борьбы с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Мотивы, по которым европейские руководители дружно поддержали идею о 30-дневном перемирии, ничем не отличаются от их прежних мотивов, согласно которым война должна продолжаться и дальше», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, невозможно себе представить, чтобы Европа резко стала выступать за мир, который еще вчера отвергала.

Пушков отметил, что в плане перемирия, предложенного США, нет того, что президент России Владимир Путин назвал нюансами.

Россия согласна с предложением о прекращении огня на Украине, однако лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. В идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов, объяснил глава государства. По его словам, есть риск использования паузы для поставок оружия ВСУ и проведения принудительной мобилизации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» в вопросе украинского урегулирования.