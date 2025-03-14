Освобождение Вооруженными силами России Суджи в Курской области стало пощечиной для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своей статье написала колумнист итальянского издания L'Antidiplomatico Клара Стателло.

«Это пощечина Зеленскому, который при поддержке своих европейских партнеров и бывшей администрации США изо всех сил старался привлечь Украину к переговорам с позиции силы», — сказано в публикации.

Автор назвала потерю этого города катастрофическим поражением политической и военной линии Зеленского. Это может означать политический конец украинского лидера и его окружения, считает она. Вместе с тем колумнист выразила мнение, что данное поражение «похоже на предвестник капитуляции».

Она также отметила, что Зеленский является ответственным за разгром украинской армии в Курской области. По словам Стателло, президент Украины очень хотел начать наступление на территорию России, но лишь растянул фронт и потерял наиболее элитные войска.

13 марта министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области.

Ранее в МИД России заявили, что для ВСУ в Курской области «дело — труба».