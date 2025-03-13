Евросоюз исключил из санкционного списка некоторых россиян

Европейский союз удовлетворил требование Венгрии и исключил из списка санкций трех граждан России. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«ЕС начал так называемую письменную процедуру, которая продлится до утра пятницы и откроет путь к продлению санкций на шесть месяцев, после того как из списка по требованию Будапешта были исключены три имени», — сказано в сообщении.

Имена исключенных из перечня россиян не называются.

13 марта газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций Евросоюза, введенных в отношении около 2 тыс. россиян, если из списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман. Ограничения по этому списку рестрикций истекают 15 марта.

Евросоюз ввел санкции против Фридмана и его партнера Петра Авена в феврале 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции РФ на Украине. Из-за ограничительных мер ЕС и Великобритании бизнесменам пришлось продать свои доли в инвестиционной группе LetterOne и выйти из ее совета директоров.

В апреле 2024 года Фридману и Авену удалось частично оспорить санкции на основании того, что ЕС не предоставил достаточно доказательств их причастности к событиям на Украине. Однако ограничения против партнеров остаются в силе на основании их статуса бизнесменов, вовлеченных в экономический сектор РФ.

Ранее бизнесмен Алишер Усманов заявил, что Запад совершил колоссальную ошибку, введя санкции против предпринимателей из России.