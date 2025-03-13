Путин направил телеграмму папе Римскому

Президент РФ Владимир Путин поздравил папу Римского Франциска с 12-й годовщиной его избрания на престол Святого Петра. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ при Ватикане.

«Российский лидер пожелал понтифику доброго здоровья, отметив большое значение его усилий в деле обеспечения мира и согласия между народами», — рассказал собеседник агентства.

День избрания понтифика считается государственным праздником в Ватикане. В вечерние часы по случаю годовщины избрания Франциска состоится месса в аргентинской церкви в Риме.

14 февраля 88-летнего папу Римского Франциска госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Понтифик пропустил две проповеди подряд.

Затем, 22 февраля, состояние папы Римского ухудшилось до критического: ему потребовалась срочная медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Кроме того, Франциску пришлось сделать переливание крови из-за падения количества тромбоцитов по причине аритмии.

28 февраля бронхоспазм опять привел к ухудшению работы органов дыхания понтифика. Папе Римскому потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких.

Ранее врачи изменили прогноз о состоянии папы Римского.