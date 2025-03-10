Врачи изменили прогноз о состоянии папы Римского

Показатели состояния здоровья папы Римского Франциска, с середины февраля находящегося в больнице с пневмонией, продолжают улучшаться, врачи сменили статус по его прогнозу. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

«Улучшения, зафиксированные в предыдущие дни, еще более утвердились, что подтверждается как анализами крови, так и клиническими показателями, а также хорошим ответом на фармакологическую терапию», — говорится в сообщении.

В службе печати Святого престола подчеркнули, что состояние папы Римского остается стабильным. По этим причинам врачи приняли решение снять статус «осторожный» с прогноза.

Уточняется также, что беря во внимание сложность клинической картины, медицинские специалисты считают необходимым продолжить фармакологическую терапию в условиях стационара в течение нескольких дней.

14 февраля 88-летнего папу Римского Франциска госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Понтифик пропустил две проповеди подряд.

Затем, 22 февраля, состояние папы Римского ухудшилось до критического: ему потребовалась срочная медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Кроме того, Франциску пришлось сделать переливание крови из-за падения количества тромбоцитов по причине аритмии.

28 февраля бронхоспазм опять привел к ухудшению работы органов дыхания понтифика. Папе Римскому потребовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких.

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