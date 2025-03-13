Стармер порассуждал о «плохо замаскированных» амбициях Путина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Запад давить на Россию и предоставить Украине гарантии безопасности, чтобы защитить республику от якобы «плохо замаскированных» амбиций президента Владимира Путина. Его слова приводит The Guardian.

Он призвал союзников Киева приложить больше усилий, чтобы оказать давление на Москву. По его мнению, Россия не заинтересована во временном перемирии на Украине и «неоднократно давала это понять».

Стармер указал, что после переговоров США и Украины в Джидде мяч находится на стороне России и теперь на нее «будет оказываться давление». Он назвал это «хорошим» развитием событий. Кроме того, премьер Британии заявил, что у президента Путина «есть плохо маскирующиеся амбиции».

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Президент России Владимир Путин может дать оценку предложению о перемирии уже 13 марта.

Ранее Захарова указала на осведомленность команды Трампа о происходящем на Украине.