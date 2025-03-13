В офисе Зеленского опасаются, что Европа не продлит санкции из-за Венгрии

В офисе Зеленского допустили, что Европа не продлит санкции из-за позиции Венгрии

Уполномоченный по санкционной политике в офисе президента Украины Владислав Власюк допустил, что Европа может не продлить рестрикции против России, действие которых истекает 15 марта, из-за позиции Венгрии. Его слова приводит «Укринформ».

Власюк напомнил, что послы ЕС уже в четвертый раз собрались в попытках достичь компромисса по продлению персональных санкций против более 2000 россиян.

«Если сейчас Европейский Союз не договорится о продлении санкционного режима против России, то соответственно, действительно, в субботу все санкции, все 16 санкционных пакетов против России, утратят силу», — рассказал Власюк.

13 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами заявил, что все санкционные ограничения в отношении России являются незаконными и должны быть отменены. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия «прекрасно адаптировалась к санкциям».

Ранее стало известно, что Украина ищет способы снять блокировку Венгрии по вступлению в Евросоюз.