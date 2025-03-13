Зеленский рассказал о переговорах между представителями Украины и США

Украинская делегация провела переговоры с представителями США в Саудовской Аравии, сосредоточившись на ключевых аспектах урегулирования конфликта. По итогам встречи стороны отметили ее конструктивный характер и готовность Киева «создать условия для надежного и достойного мира», написал в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что США возобновили поставки оружия и передачу разведданных. Он отметил, что Украина согласилась на инициативу Вашингтона о прекращении огня не только в воздушном и морском пространствах, но и на суше. Американская сторона взяла на себя организацию механизмов мониторинга соблюдения перемирия, заявил Зеленский.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина заявила о готовности принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня. Вашингтон передаст эту информацию Москве, подчеркнув, что ключом к миру является «взаимность» в этом вопросе.

Ранее в Кремле заявили, что США определили посредника на переговорах с Россией.