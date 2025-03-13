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В офисе Зеленского не стали отвечать на вопрос о территориальных уступках

В офисе Зеленского ушли от ответа на вопрос о возможных территориальных уступках
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Shutterstock

Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко избежал прямого ответа на вопрос о возможном обсуждении с США территориальных уступок со стороны Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Лещенко заявил, что обсуждать этот вопрос пока преждевременно. При этом он подчеркнул важность достигнутых с США договоренностей, демонстрирующих готовность Украины к прекращению огня.

«Еще рано об этом говорить. В Джидде было достигнуто то, что очень важно для демонстрации доброй воли Украины к прекращению огня», — отметил Лещенко, комментируя заявление госсекретаря США Марка Рубио, который накануне сообщил, что Соединенные Штаты обсуждали на переговорах с представителями Украины вопрос о территориальных уступках.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении в зоне конфликта 30-дневного режима прекращения огня. США, в свою очередь, заявили о намерении донести эту информацию до российского руководства.

Ранее в МИД РФ заявили, что анализируют заявления после переговоров США и Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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