Канадские власти выразили желание купить несколько HIMARS у США

Ottawa Citizen: Канада хочет купить HIMARS у США, несмотря на угрозы аннексии

Канада хочет купить у США несколько РСЗО HIMARS, несмотря на угрозы аннексии от американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета Ottawa Citizen.

«Канадские вооруженные силы хотят, чтобы правительство либералов приобрело HIMARS производства США», — говорится в публикации.

Как пишут авторы публикации, контракт на покупку HIMARS может быть заключен на бесконкурсной основе. Канадские военные предлагают приобрести несколько установок через американскую программу военных продаж иностранным государствам (FMS).

Представитель министерства обороны Канады Кенед Садику подчеркнул, что решение о снабжении канадских ВС принимается на основе национальных интересов страны, несмотря на угрозы Трампа сделать северного соседа 51-м штатом США.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Трамп рассматривает территориальную экспансию как ключевой элемент своего политического наследия и продолжает активно продвигать эту идею, несмотря на сопротивление со стороны других стран.

Ранее стало известно, что Канада введет 25% пошлины против импорта из США.