Канада введет 25% пошлины против импорта из США в $20 млрд с 13 марта

Министр финансов Канады Доминик Леблан заявил, что Оттава введет 25-процентные пошлины против импорта из США примерно в $20 миллиардов с 13 марта. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня я объявляю, что правительство Канады, следуя подходу доллар за доллар, введет с полуночи, завтра, 13 марта 2025 года, 25% ответные пошлины на дополнительные 29,8 млрд канадских долларов импорта из США», — заявил он.

По его словам, пошлины коснутся стальной и алюминиевой продукции, а также другого импорта.

Также Леблан добавил, что делегации Канады и США должны будут провести в четверг, 13 марта, встречу, на которой будет обсуждаться урегулирование торговых споров.

Министр торговли США Говард Латник ранее выступил за введение таможенных пошлин, даже если это приведет к рецессии. По его словам, соответствующая политика администрации американского президента Дональда Трампа — это самое важное, что когда-либо происходило в стране.

Ранее Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США, чтобы решить вопрос о взаимных пошлинах.