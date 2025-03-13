В Польше призвали дать Трампу шанс

FT: Дуда считает, что Трамп не только мил с РФ, но и действует против Москвы

Президент Польши Анджей Дуда не считает, что американский лидер Дональд Трамп ведет себя исключительно «мило и ласково» с РФ. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Польский президент отметил, что, по его мнению, глава Белого дома применяет против Москвы свои инструменты. Однако, они не так заметны, как те, которые использует Вашингтон в отношении Киева.

«Это не деликатная дипломатия, это жесткая игра, но, по моему мнению, дело не в том, что президент Трамп ведет себя с Россией только мило и ласково», — отметил Дуда.

Кроме того, президент Польши призвал дать Трампу шанс остановить конфликт на Украине. Дуда подчеркнул, что «пока что никому не удалось остановить этот конфликт».

До этого портал Axios писал, что верховному комиссару Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас некомфортно, когда Трамп и другие американские высокопоставленные официальные лица повторяют российские нарративы и тезисы о конфликте на Украине.

Ранее Песков заявил, что Россия сформулирует позицию по Украине после контактов с США.