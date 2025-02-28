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Глава дипломатии ЕС: неприятно слышать, как Трамп встает на сторону России

Каллас заявила, что Трамп повторяет российские нарративы и отдаляется от Европы
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховному комиссару Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас некомфортно, когда президент США Дональд Трамп и другие американские высокопоставленные официальные лица повторяют российские нарративы и тезисы о конфликте на Украине. Об этом она заявила в интервью изданию Axios.

Каллас обеспокоена тем, что новая администрация США дистанцируется от Европы.

«Заявления в наш адрес весьма резкие. Заявления в адрес России весьма дружественные. Это перемены», — сказала она.

Глава дипломатии ЕС отметила, что на этой неделе США проголосовали против своих европейских союзников в ООН и выступив против резолюции, осуждающей начало Россией боевых действий на Украине.

По ее мнению, взаимодействие администрации Трампа с Москвой «дает президенту РФ Владимиру Путину то, что он хочет — международную легитимность».

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не отказывалась от мирного решения конфликта.

Ранее Каллас рассказала, в каком случае Европа не будет соблюдать соглашения по Украине.

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