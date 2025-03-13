Каллас считает, что ЕС не находится ни в состоянии войны, ни в состоянии мира

Верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас убеждена, что Европейский союз в настоящее время не находится ни в состоянии войны, ни в состоянии мира. Своим мнением она поделилась в интервью испанской телерадиокомпании RTVE.

Она подчеркнула, что Европа продолжает привыкать к подходам новой администрации США.

«Мы все [в Европе] обеспокоены, потому что мы не находимся в [состоянии] войны, но мы также не находимся в [состоянии] мира. Правительства должны принять сложные решения, чтобы увеличить оборонные расходы, потому что, когда они нам потребуются, будет слишком поздно делать эти инвестиции», — подчеркнула дипломат.

Она также отметила, что Россия, Иран, КНДР и Китай находятся в сотрудничестве, поэтому ЕС необходимо укреплять связи с демократическими партнерами, такими как США, Канада, Япония, Южная Корея и Австралия. Она охарактеризовала эти страны как «хорошие».

Накануне Кая Каллас заявила, что мир уходит от верховенства права к праву сильного, и якобы одним из доказательств такого развития событий является конфликт на Украине.

Ранее профессор предупредил, что Европа находится на пороге войны с Россией.