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Каллас посетовала, что мир возвращается к праву сильного

Глава дипломатии ЕС Каллас: мир уходит от верховенства права к праву сильного
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Johanna Geron/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что мир уходит от верховенства права к праву сильного, и якобы одним из доказательств такого развития событий является конфликт на Украине. Ее слова приводит телеканал n-tv.

«Мы видим попытки заменить верховенство закона правом сильного», — сказала Каллас.

Она также заявила, что ЕС призывает к соблюдению международного права, международного гуманитарного права и прав человека. Глава евродипломатии в очередной раз призвала Россию вывести войска с территории Украины. По ее словам, Москва может «в любой момент» остановить конфликт, но не делает этого.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после переговоров Украины и США в Джидде заявила, что они могут стать «поворотным моментом» на пути к миру, и призвала Россию «положить конец» конфликту.

Ранее в США рассказали об успехах России по «расколу» НАТО.

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